Мобилизованным муниципальным служащим в Ханты-Мансийске сохранят зарплату

В Ханты-Мансийске мобилизованным работникам муниципальных организаций сохранят зарплату за месяц, следующий за месяцем призыва. Такое решение приняли власти города, сообщил глава муниципалитета Максим Ряшин.

«В настоящее время 20 сотрудников муниципальной сферы, в том числе органов Администрации Ханты-Мансийска находятся в местах боевого слаживания перед отправкой к местам несения службы. Считаю, это решение позволит членам семей лучше адаптироваться к новому для них укладу жизни на тот период, пока их мужчины выполняют свой воинский долг», - написал Максим Ряшин в своем телеграм-канале.

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова сообщила, что призыв в ходе частичной мобилизации в Югре составил свыше 2,5 тыс. Человек. План по мобилизации в округе выполнен. Тем не менее югорчанам продолжают приходить повестки - власти объяснили это формированием мобилизационного резерва.