184 новых случая коронавируса зафиксировали в ХМАО за сутки

184 новых случая коронавирусной инфекцией выявили в 16 муниципалитетах Югры за последние сутки. Из них 52 – в Сургуте, 37 – Ханты-Мансийске, 25 – Нижневартовске, 13 – Нефтеюганском районе.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 180, бессимптомно — 1, пневмония — 3», – отметили в окружном оперативном штабе.

Всего коронавирусом в Югре болеют 2 860 человек. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 246 291. Выздоровели за весь период 240 947 человека. Скончалось 2 585 пациентов.