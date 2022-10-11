Жители Ноябрьска отвезли травмированную сову в соседний регион, чтобы провести обследование

Пара из Ноябрьска (ЯНАО) помогла доставить травмированную сову в Югру. Информацию об этом в соцсетях опубликовали волонтеры, которые искали людей, способных перевезти птицу к орнитологу в соседний регион.

«Выражаем огромное человеческое спасибо супругам Тюриковым — Наталье и Олегу, которые специально организовали безвозмездную поездку на личном автомобиле в Ханты-Мансийск, чтобы доставить найденную сову на обследование и реабилитацию к орнитологу. Ребята выехали рано утром 8 октября из Ноябрьска и уже в 14:30 были на месте. Трогает, что в нашем городе живут такие добрые и бескорыстные люди», — написали волонтеры в паблике «Происшествия Ноябрьск» во «ВКонтакте».