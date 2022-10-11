В Когалыме мужчина вернул прибыль за незаконную регистрации иностранцев

В Когалыме взыскали прибыль с местного жителя, который поставил на учет в своей квартире четырех иностранцев. За фиктивную регистрацию мигрантов, югорчанин заработал около 19 тысяч рублей.

«Прокурор города обратился в суд в интересах Российской Федерации о взыскании с осуждённого незаконно полученной прибыли в доход государства. Исковые требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме. Решение суда исполнено, денежные средства взысканы», – сообщили в прокуратуре Югры.

Ранее в Югре мужчина прописал в своей квартире девять иностранцев.