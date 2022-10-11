Суточная заболеваемость коронавирусом в Югре сократилась почти в три раза за сутки

Суточная заболеваемость коронавирусом в ХМАО сократилась за сутки почти в три раза. Если днем ранее сообщалось о 277 новых заболевших, то сегодня окружной оперативный штаб отчитался о 105 новых случаях заражения.

Новые заболевшие выявлены в 15 муниципалитетах Югры. Из них в Сургуте - 47, Ханты-Мансийске - 9, Нефтеюганске, Югорске, Когалыме и Советском районе - по 7. В других муниципалитетах зафиксировано от 1 до 5 новых случаев заражения.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 104, пневмония — 1», - уточнили в окружном оперштабе.

Новых смертей от ковида за сутки не зарегистрировано. За весь период пандемии скончались, по официальным данным, 2 584 человека. Выздоровели 240 663 пациента.