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За сутки мошенники выманили у югорчан более 400 тысяч рублей

Девять фактов мошенничеств зарегистрировали в Югре за понедельник

За сутки мошенники выманили у югорчан более 400 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Накануне, 10 октября, сотрудники полиции зарегистрировали девять фактов мошенничеств и краж с банковских карт. Всего злоумышленники смогли украсть у жителей округа свыше 400 тысяч рублей.

«Очередной жертвой прозорливых жуликов стала пенсионерка из города Нижневартовска, которая доверилась мнимому сотруднику банка под предлогом выгодного предложения на получение кредита и оплаты курьерской доставки всей документации и активации кредитного счета. В итоге наивная вартовчанка отдала злоумышленникам порядка 80 тысяч личных сбережений, но курьер так и не посетили женщину, а призрачный банкир и вовсе перестал выходить на связь», – поделились в пресс-службе УМВД по Югре.

Кроме того, аферисты продолжают оформлять крупные займы, загоняя жителей Югры в долговые обязательства. Таким способом они заработали 233 тысячи рублей.

По всем фактам возбудили уголовные дела, устанавливаются подозреваемые.


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Сегодня в 10:31, просмотров: 57, комментариев: 0
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