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​В Югре лось выскочил на дорогу перед иномаркой: животное погибло, водитель пострадал

ДТП с лосем произошло на югорской трассе: животное погибло, водитель пострадал

​В Югре лось выскочил на дорогу перед иномаркой: животное погибло, водитель пострадал
телеграм-канал "УГИБДД Югры"

ДТП с лосем произошло вечером накануне, 10 октября, на 61 км автодороги «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе. По данным окружной Госавтоинспекции, 40-летний водитель Mazda сбил животное, которое выбежало на проезжую часть дороги. От удара лось погиб, водитель автомобиля получил травмы.

Всего за минувшие сутки в ХМАО произошло 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний пешеход.

Ранее ДТП с лосем произошло 6 октября в Сургутском районе. 44-летний водитель Subaru Forester сбил животное, которое также неожиданно выбежало на проезжую часть дороги. Лось погиб, водитель был травмирован.


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Сегодня в 09:07, просмотров: 33, комментариев: 0
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