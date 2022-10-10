Вторая волна мобилизации пока не началась

Правительство и военкомат Югры опровергли информацию о второй волне мобилизации. Так, сейчас повестки приходят мужчинам-запасникам для формирования резерва, сообщили в URA.RU.

«Я ничего не знаю про вторую волну мобилизации. Общее число мобилизованных определено. Часть военнообязанных призвали из запаса и отправили в учебные центры. Сейчас формируется мобилизационный резерв», – подтвердил информацию корреспонденту URA.RU заместитель губернатора Александр Тиртока.

В военкомате также отметили, что частичная мобилизация продолжается. «Пока отправок не будет, но повестки разносить продолжат, потому что формируется мобилизационный резерв, который можно будет отправить следом, в случае необходимости», – добавил начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата ХМАО Алексей Голиков. Он также отметил, что сейчас идет уточнение данных военнообязанных, чтобы не допустить ошибок.

Напоминаем, ранее в местных СМИ распространилась информация, что с 8 октября в Югре начнется вторая волна мобилизации.