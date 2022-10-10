16 уголовных дел завели на пьяных водителей за неделю в ХМАО

За минувшую неделю на дорогах ХМАО задержали 143 водителя с признаками опьянения. В отношении 16 из них, повторно севших за руль в состоянии опьянения, возбудили уголовные дела, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Там также отметили, что пьяные автомобилисты нередко провоцируют ДТП. Одна из таких аварий произошла в Нефтеюганске: 37-летний водитель Kia, будучи лишенным прав и находясь в состоянии опьянения, при повороте налево вне перекрестка не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю Skoda и столкнулся с ним. В результате нетрезвый водитель получил травмы.

«Информацию о лицах, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, можно сообщить в полицию по телефону «02» (с мобильного – 102). Проявленная бдительность позволит спасти человеческие жизни!», - подчеркнули в Госавтоинспекции.