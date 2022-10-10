В Нягани задержали уроженца Оренбургской области с партией синтетических наркотиков

Оперативники Югры задержали уроженца Оренбургской области с особо крупной партией синтетических наркотиков на 2 километре автодороги Нягань–Талинка. Так, в его машине под обшивкой коробки передач со стороны переднего пассажирского сидения они обнаружили 13 свертков, а со стороны бардачка – еще пять кульков. При себе наркозакладчик хранил один пакетик наркотиков.

«Согласно экспертному исследованию, все изъятые вещества являются наркотическими средствами мефедрон и альфа-пирролидиновалерофенон. Общая масса запрещенных веществ составила около 885 граммов», – рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Задержанный поделился, что «работодатель» за месяц в одном мессенджере обучил его, как делать тайники и не угодить в руки полиции. Однако ему все-таки не удалось справиться с практическим заданием.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.