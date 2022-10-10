Югра заняла седьмое место в рейтинге регионов по материальному состоянию

Югра попала в ТОП-10 регионов России по материальному состоянию населения. Исследование опубликовало РИА «Новости».

«Материальное состояние населения россиян оценили эксперты РИА Рейтинг. В исследовании использованы данные Росстата и Центрального банка РФ», —сообщают в издании.

При составлении рейтинга учитывалось отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров по каждому округу, банковские вклады населения, доля населения с доходами выше границы бедности, доля населения с доходом выше 60 тысяч рублей и другие показатели. Так, в тройке лидеров оказались ЯНАО, Чукотский автономный округ и Магаданская область. После ХМАО идут Санкт-Петербург, Мурманская и Московская области.