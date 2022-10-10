277 югорчан заразились ковидом накануне

За последние сутки в Югре зарегистрировали 277 новых случаев коронавирусной инфекции. Заболевание выявили в 18 муниципалитетах округа. Больше всего заразившихся в Сургуте – 84 случаев, Ханты-Мансийске – 46 и Нижневартовске – 19.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ – 270, пневмония – 7. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии – 246 002. Выздоровели за весь период пандемии – 240 467 человек», – рассказали в окружном оперштабе.

Всего за период пандемии скончалось 2 584 человек. За сутки не было зафиксировано летальных случаев.