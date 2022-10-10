За выходные жители Югры потеряли более одного миллиона рублей из-за мошенников

За минувшие выходные десять югорчан обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве, в которых они потеряли более одного миллиона рублей. Так, житель Мегиона решил пройти опрос за вознаграждение в мессенджере и отдал мошенникам 89 тысяч кредитных рублей.

«32-летний мужчина решил пройти опрос за определенное вознаграждение в одном из мессенджеров. Вскоре с югорчанином связался «сотрудник банка» и заверил, что выигрыш поступит после того, как мужчина продиктует смс-коды, поступившие ему на телефон. Ничего не подозревавший мегионец предоставил все коды», – сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Еще один интересный случай произошел с жителем Нижневартовска. 25-летний мужчина планировал приятно провести вечер в драматическом театре с некой «Вероникой Денисовой», однако остался без 32 тысяч рублей и интересного досуга.

Отметим, что по всем фактам возбудили уголовные дела. Полиция устанавливает подозреваемых.