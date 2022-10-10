Пожарные Югры потушили 40 пожаров за прошедшую неделю

С 3 по 9 октября пожарные ликвидировали 40 пожаров на территории региона. Общая сумма возможного ущерба могла составить более 69 миллионов рублей, однако огнеборцам удалось сохранить имущество югорчан.

«Объектами возгораний в большинстве случаев стали строения (28), в числе которых жилые дома (8), дачи (5), бани (7), гаражи (3) и транспортные средства (2). Спасено 2 человека, погибло два человека. На воде зафиксировано два происшествия, погиб один человек, спасен один человек», – сообщает МЧС России по ХМАО-Югре.

Отметим, что основные причины пожаров ‒ нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов и неосторожность граждан.