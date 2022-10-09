ДТП произошло на югорской трассе: водитель погиб, девушки-пассажиры травмированы

ДТП с погибшим произошло минувшей ночью на 12 километре автодороги Стрежевой-Нижневартовск. По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2112», двигавшийся со стороны Нижневартовска в направлении Стрежевого, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, сообщает телеграм-канал «Типичный краб Нижневартовск».

«В результате ДТП водитель погиб на месте до приезда скорой. Три несовершеннолетних пассажира (одна 16-летняя и две 17-летних девушки) госпитализированы в больницу Стрежевого», - говорится в сообщении канала.

По словам очевидцев, ночью был сильный туман. По факту ДТП проводится проверка.