310 новых заболевших коронавирусом выявили в ХМАО за сутки, один человек умер

В 21 муниципалитете Югры за минувшие сутки выявили 310 новых заболевших коронавирусом. Из них в Сургуте - 92, Ханты-Мансийске - 52, Нефтеюганске - 36. В других муниципалитетах зафиксировано от 1 до 15 новых случаев заражения.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 301, пневмония — 8, бессимптомно — 1», - уточнили в окружном оперативном штабе.

Также за сутки в ХМАО от коронавируса умер один пациент. За весь период пандемии, по официальным данным, жертвами инфекции в округе стали 2 584 пациента. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 245 725. Выздоровели за весь период 240 181 человек.