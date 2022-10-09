Наталья Комарова проведет заседание призывной комиссии в прямом эфире

Заседания призывной комиссии по мобилизации в ХМАО будут проходить в прямом эфире, сообщила губернатор региона Наталья Комарова.

«Приняла решение о проведении заседаний призывной комиссии по мобилизации в прямом эфире (аналогично заседаниям регионального оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики, предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции). Так, у вас будет возможность получать из первых рук информацию о всех решениях комиссии, комментарии на вопросы, которые больше всего вас интересуют», - написала глава округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Первая такая трансляция пройдет в 16:00 10 октября в аккаунтах Натальи Комаровой в соцсетях, также в группе региона «Югра» во «ВКонтакте»

Ранее сообщалось, что в ХМАО начинается вторая волна по мобилизации. В округе, по данным СМИ, приступают к массовой раздаче повесток в призывные пункты.