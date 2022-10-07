16+
Логотип Сиапресс
USD  61,2475   EUR  59,9756  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Югра вложила в строительство и ремонт дорог более 10 млрд рублей

В Югре подводят итоги дорожной кампании 2022 года

​Югра вложила в строительство и ремонт дорог более 10 млрд рублей
Фото bkdrf.ru/

Югра подводит итоги кампании по ремонту и строительству дорог. Надо сказать, что даже для такого крупного и богатого региона, как наш автономный округ, работы более чем хватает. Так, по данным департамента общественных, внешних связей и молодежной политики, на 1 января этого года у нас было почти 2,85 тысяч километров дорог только регионального и межмуниципального значения (без муниципальных). Из них 2,35 тысячи, то есть 82,55 процента, находятся в нормативном состоянии. К концу этого года на баланс окружного правительства встанет еще 22,5 км дорог – за счет приятия в собственность трассы «Нижневартвск – Стрежевой».

На строительство, реконструкцию, капитальный и плановый ремонт автодорог в Югре выделено 10,4 млрд рублей. Из них 8,4 млрд – собственно, деньги регионального бюджета на дорожные программы, еще более 1,4 млрд суммарно на свои территории потратили муниципальные бюджеты, и более 560 млн рублей округ раздал «на места» для помощи в ремонте дорог. Работа в этом направлении для региона базируется на исполнении нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в составе которого расходы бюджета составляют 7,1 млрд рублей. Федеральный бюджет выделил Югре на финансирование дорожной деятельности почти 840 млн рублей.

«Основной целевой показатель – обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях Югры, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов к 2024 году», – сообщили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта Югры.

Планы на 2022 год были следующими. Завершить строительство и реконструкцию трасс суммарно на 20,7 км, из них почти 17 км на региональной сети и 3,7 км – местной сети дорог. Также капитальный и текущий ремонт был запланирован на 108,4 км, где преимущество уже отдается местным – 80 км, и только 28,4 км региональных трасс. Не заканчивается работа по освещению региональных дорог – это делает езду более комфортной и безопасной. В 2022 году сделать ярче планировали 5 км трасс.

Несмотря на то, что на дворе уже октябрь, и погода в нашем северном регионе стремительно переходит из осени в зиму, работы на местности еще продолжаются. Пока завершено строительство 520 метров дороги местного значения в Нижневартовске, а также ремонт 57,7 км дорог, из которых 21,1 км региональных и 36,6 км местных. Освещение смонтировали на 3 километрах трасс.

На завершающем этапе находятся еще 50,7 км дорог, из них всего 7,3 км регионального значения и 43,4 км – местного. О каких проектах речь.

За счет региональной субсидии проведен капремонт более 4 километров подъездной дороги к селу Усть-Юган в Нефтеюганском районе – там деньги выделялись по статье о поддержке реконструкции и ремонта дорог к населенным пунктам, которые вообще не обеспечены постоянной связью с региональными трассами.

В Сургуте при поддержке округа строится дорога от Югорского тракта до хозрасчетного спортивно-техического объединения «Волна» и лодочно-гаражного кооператива «Нептун» в пойме протоки Кривуля. Длина этой дороги – 620 метров, но ее значение при этом крайне высоко – она свяжет город с будущим научно-техническим центром – стратегическим проектом федерального значения.

При помощи регионального проекта «Жилье», входящего в нацпроект «Жилье и городская среда» в Нижневартовске строят улицу Первопоселенцев – она проходит от Северной до Нововартовской. Ее длина составит 1,3 километра. Аналогично и из средств того же нацпроекта – продлевается улица Северная от Интернациональной до Первопоселенцев, и улица Героев Самотлора – от улицы №21 до Северной – на 1,15 километра. Эти проекты должны быть завершены в 2024 году.

Что же касается запланированных, но еще не завершенных работ – и подрядчики, и представители власти Югры подтверждают, что все они будут закрыты до конца октября – согласно утвержденным заранее графикам.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:58, просмотров: 82, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. СМИ: в Югре начинается вторая волна мобилизации 1021
  2. Жительница Сургутского района обманывала микрофинансовые организации 577
  3. Реконструкция ж/д вокзала в Сургуте отстает от графика 450
  4. Япония в Сургуте: выставка графики страны восходящего солнца в «Стерхе» // ONLINE 420
  5. Водитель Subaru столкнулся с лосем на югорской трассе - животное погибло 408
  6. ​В Нижневартовске завершают строительство двух важных участков дорог 349
  7. ​Смотрим и запоминаем 339
  8. Югорчанку осудят за незаконный денежный оборот 318
  9. В ХМАО скончалось два пациента с ковидом за сутки 302
  10. Жители Югры за сутки обогатили мошенников почти на 7 миллионов рублей 290
  1. Югра выполнила план по мобилизации 2611
  2. Полиция Югры поймала 13 девушек легкого поведения 1929
  3. Aviaincident: в небе над Югрой опасно сблизились пассажирские лайнеры 1893
  4. «В течение ближайших месяцев может случиться снижение числа открытых вакансий» 1761
  5. ​Югра презентовала свой потенциал на промышленно-инвестиционном форуме 1684
  6. ​Время получать деньги и время отдавать их – какие новые законы и нормы нас ждут 1 октября 1676
  7. Сургутский музыкальный колледж поможет в развитии творчески одаренных детей ЯНАО 1496
  8. Сургут посетил вице-премьер РФ Александр Новак 1452
  9. Сургутский журналист найден мертвым у себя дома 1426
  10. Более 1000 современных мусорных контейнеров установят в Сургуте до конца года 1392
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 27663
  2. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 12060
  3. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 10795
  4. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 8986
  5. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 8152
  6. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 6921
  7. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 5807
  8. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 5322
  9. Два одиночных пикета против мобилизации прошли в Сургуте 4770
  10. Как обезопасить свой телефон от прослушки? // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС 3940

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика