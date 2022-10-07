Вторая волна мобилизации начинается в Югре, узнали журналисты

В Югре с завтрашнего дня начнется вторая волна мобилизации. Военкоматы приступят к массовой раздаче повесток в призывные пункты, сообщает «Вестник Сургутского района» со ссылкой на источник.

Собеседник агентства отметил, что в регионе начинается формирование новой партии призывников для отправки в учебные центры. «В пункты оповещения опять поступили повестки по мобилизации. Уже завтра их начнут вручать призывникам», – сказал он.

Ранее сообщалось, что Югра выполнила план по мобилизации. Всего в округе мобилизовали свыше 2,5 тысячи человек. Сейчас они проходят обучение в учебных центрах Омской области, Екатеринбурга и Свердловской области (Елань). Более 70 югорчан, мобилизованных по ошибке, вернули домой.