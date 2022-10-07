Уголовное дело завели на югорского браконьера за убийство лося и глухарей

В Октябрьском районе ХМАО полицейские задержали 37-летнего местного жителя. Он подозревается в незаконной добыче диких птиц и зверей, сообщили в пресс-службе ОМВД муниципалитета.

Сотрудники полиции установили, что мужчина приехал в лес посмотреть наличие кедровых шишек, взяв на всякий случай охотничье ружье. Прогулявшись среди деревьев, он вышел к дороге, где увидел лося. Югорчанин убил животное двумя выстрелами в грудь, после чего разделал тушу, разрубил мясо на куски, разложил их в 8 мусорных пакетов и загрузил в автомобиль. Затем снова пошел в лес в поисках шишек.

Кроме того, за день до этого браконьер застрелил на этом же участке местности 10 глухарей.

«У гражданина не было лицензии на отстрел животных и разрешения на охоту. Общий ущерб от действий незаконного охотника оценивается в 140 тысяч рублей», - отметили в пресс-службе полиции.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконной охоте. Для него избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее сообщалось, что в Сургутском районе произошло ДТП с лосем. Животное погибло, а водитель автомобиля получил травмы.