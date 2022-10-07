Кинофестиваль «Дух огня» пройдет через ребрендинг

Фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» ждет ребрендинг. Такое решение было озвучено на заседании оргкомитета 21-го фестиваля, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Цель этой инициативы – сделать «Дух огня» более узнаваемым и востребованным брендом региона и всей России. «Программу этого масштабного культурного события необходимо наполнить мероприятиями, вовлекающими в жизнь «Духа огня» югорчан, молодых авторов, представителей креативного сообщества из Югры и представителей других регионов и стран, – предложила заместитель директора фонда Росконгресс Елена Маринина. – Также предлагаем организовать продюсерские туры для знакомства с возможностями региона как кинопроизводственной площадки, где действует система поддержки индустрии».

Также члены рабочей группы предложили создать в программе фестиваля новое направление – о коренных народах и их этнокультурной самобытности. Как показала практика введения арктической номинации в прошедший «Дух огня» – тема эта более чем востребована.

Что касается в целом сбора материала для будущего кинофестиваля, то никакие перипетии не помешают сформировать полноценную и качественную программу кинодебютов, считает вице-президент «Духя огня» Мария Зверева. «Фильмов будет много, в том числе от таких массовых кинопроизводителей, как Индия и Китай. Ожидаем значительное количество российских кинодебютов, что всегда приятно для организаторов фестиваля», – подчеркнула она.

Губернатор Наталья Комарова подвела итоги заседания, еще раз напомнив участника, что «Дух огня» был о остается важнейшим культурным событием в Югре и всей стране.