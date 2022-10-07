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Число ковид-коек в ХМАО сократилось на 16% за месяц

На 16% сократилось количество коек для ковид-пациентов в ХМАО за месяц

Число ковид-коек в ХМАО сократилось на 16% за месяц
pixabay.com

Количество коек, развернутых для ковид-пациентов в ХМАО, сократилось за месяц более чем на 16%. Об этом ТАСС сообщили в окружном департаменте здравоохранения.

«На 6 октября в семи инфекционных госпиталях Югры развернуто 216 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, на которых проходят лечение 153 югорчанина», - говорится в сообщении.

По данным властей, на 7 сентября в регионе было развернуто 259 коек для лечения больных коронавирусом. Занятый коечный фонд составлял 70%.

Всего ковидом в Югре сейчас болеют 3 512 человек. За минувшие сутки в округе выявили 301 новый случай коронавирусной инфекции, два пациента скончались. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 245 066. Выздоровели за весь период 238 973 человека. Умер 2 581 пациент.


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Сегодня в 12:22, просмотров: 89, комментариев: 0
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