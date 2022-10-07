Аферисты обманули югорчан на порядка 7 млн рублей за сутки

Порядка 7 миллионов рублей перевели югорчане мошенникам за прошедшие сутки. В полиции зарегистрировали 8 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом.

Жители ХМАО продолжают доверять неизвестным на различные обманные схемы аферистов. Так, жительница Березовского района хотела снять жилое помещение и отдала фейковому менеджеру недвижимости более 5 тысяч рублей. 66-летняя пенсионерка из Нижневартовска была уверена, что получит компенсацию за поставленную вакцину, но в итоге отправила на счет мошенников более 3 тысяч рублей.

«По-прежнему в округе орудуют злоумышленники, которые по персональным данным северян оформляют на них же микрозаймы. За сутки по данным схемам было зарегистрировано два факта, сумма ущерба составила свыше 30 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

По всем фактам преступлений возбуждены уголовные дела и принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых.