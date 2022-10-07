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Водитель Subaru столкнулся с лосем на югорской трассе - животное погибло

ДТП с лосем произошло в Сургутском районе: животное погибло, водитель травмирован

Водитель Subaru столкнулся с лосем на югорской трассе - животное погибло
телеграм-канал "УГИБДД Югры"

ДТП с лосем произошло вечером накануне, 6 октября, на 2 км автодороги «Сургут-Товарный парк» в Сургутском районе. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 44-летний водитель Subaru Forester сбил животное, которое неожиданно выбежало на проезжую часть дороги.

«От удара животное погибло, мужчина получил травмы», - отметили в пресс-службе ведомства.

Всего с начала года в ХМАО произошло шесть случаев наезда на лосей, в авариях пострадали 8 человек.

Госавтоинспекция призывает к внимательному вождению. При движении по загородным дорогам не забывайте, что не исключено неожиданное появление животных.


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Сегодня в 08:58, просмотров: 60, комментариев: 0
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