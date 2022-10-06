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​Федеральный бюджет даст Югре 5,4 млрд рублей на строительство школ

Югра получит 5,4 млрд рублей на строительство четырех школ по концессии

​Федеральный бюджет даст Югре 5,4 млрд рублей на строительство школ
Фото siapress.ru

Югра получит более 5,4 млрд рублей на софинансирование строительства школ в четырех муниципальных образованиях. Деньги дает федеральный бюджет по программе «Развитие образования», рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.

«По итогам отбора заявок от регионов на предоставление финансирования из федерального бюджета в Югре в октябре заключено первое концессионное соглашение на создание школы в Сургуте. Еще три концессионных соглашения по строительству школ в Ханты-Мансийске, п. Белый Яр Сургутского района и Нягани планируется заключить до конца декабря 2022 года. При этом ввод в эксплуатацию всех четырех объектов запланирован до 31 декабря 2024 года», – отметил гендиректор Фонда развития Югры Сергей Афанасьев.

Опыт Югры в строительстве школ по концессии недавно был признан одной из ведущих региональных практик, которые рекомендуется развивать другим субъектам федерации. Автономный округ с 2018 года заключил девять концессионных соглашений по строительству школ. Четыре объекта уже завершены и сданы в эксплуатацию в 2022 году. А второй блок средней школы №9 Сургута на 550 учащихся в принципе стал первым в России подобным объектом, построенным по концессии. За 2020-2022 годы в Югре благодаря этому инструменту государственно-частного партнерства создано 3,8 тысячи новых мест в школах.


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Сегодня в 18:20, просмотров: 89, комментариев: 0
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