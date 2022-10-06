Опасное сближение пассажирских самолетов произошло в небе над Югрой

В небе над Югрой, недалеко от села Саранпуль, произошло опасное сближение двух пассажирских самолетов. Инцидент случился накануне, 5 октября. сообщает телеграм-канал Aviaincident.

«… после расхождения на встречных курсах произошло срабатывание системы контроля интервалов между самолетами Airbus-320 RA-73734 “Е.Мешалкин» Аэрофлот, выполнявшего рейс Москва - Новый Уренгой на высоте 10650 метров, и Boeing-777 RA-73280 “Новосибирск» Россия, выполнявшего рейс Южно-Сахалинск - Москва на высоте 10350 метров», - говорится в сообщении.

Уточняется, что экипажи воздушных судов подтвердили выдерживание текущих высот. Предположительно, могло иметь место ложного срабатывания системы контроля интервалов.