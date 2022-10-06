В Югре обсудили образ учителя будущего

В Югре обсудили будущее педагогической профессии в рамках круглого стола «Учитель будущего. Каким должен быть современный учитель». Участие в нем приняла Наталья Комарова. «Учителя обогащают знаниями, формируют систему ценностей, способствуют духовному, нравственному здоровью молодых людей из поколения в поколение. В современном мире инноваций педагог становится проводником в потоке информации, цифровом пространстве, приоритетах. Время и перед учителем ставит новые вызовы. При этом миссия учителя – сеять разумное, доброе, вечное – остается», – цитирует губернатора департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

В ходе этого разговора Наталья Комарова анонсировала усиление материальной поддержки талантливых учителей и их воспитанников: с нынешнего учебного года за 100 баллов, набранных на ЕГЭ, ученик получит премию 100 тысяч рублей, а приведший его к успеху педагог – 200 тысяч рублей.

Но это лишь финансовый вопрос, который не может быть первостепенным. Губернатор обратилась к участникам круглого стола с просьбой описать образ учителя будущего. Так, преподаватель иностранного языка из Нижневартовска Оксана Рожкова высказала мнение: учитель должен с вниманием и заботой относиться к индивидуальности своих воспитанников, работать системно и постоянно повышать квалификацию.

Итогом обсуждения стал вывод: учитель должен любить детей, быть их наставником и навигатором в мире знаний, ставить перед собой задачи с перспективой на будущее, быть открытым, мобильным и гибким.