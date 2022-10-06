СМИ: «Сбербанк» отказал в кредитных каникулах мобилизованному югорчанину

В Урае сотрудники отделения «Сбербанк» отказали семье мобилизованного мужчины в предоставлении кредитных каникул по ипотеке. Об этом Ura.ru сообщила супруга югорчанина Екатерина Нурмухаметова.

По ее словам, сотрудники «Сбербанка» объяснили отказ тем, что никаких указаний из Центробанка на этот счет не поступало. Между тем, главу семейства уже отправили на военные сборы, а жена с детьми осталась дома. Платить за ипотеку, подчеркнула женщина, ей нечем.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе «Сбербанка»: в день обращения мобилизованного, 26 сентября, закон о кредитных каникулах еще не вступил в силу. «Предварительные заявки на кредитные каникулы в рамках госпрограммы для военнослужащих „Сбербанк“ начал принимать с 30 сентября 2022 года», — уточнили пресс-службе, добавив, что мобилизованные могут оставить онлайн-заявку через мобильный кабинет клиента или по телефону.

Ранее сообщалось, что в Югру вернулись свыше 70 ошибочно мобилизованных жителей региона. Всего в округе мобилизовали более 2,5 тысячи человек.