Власти Югры вернули домой более 70 ошибочно мобилизованных жителей региона

В Югру вернулись свыше 70 ошибочно мобилизованных жителей региона. Об этом ТАСС сообщил замгубернатора Югры Александр Тиртока.

«[Вернулись] 72 человека», - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

В телеграм-канале правительства Югры накануне сообщалось, что в адрес региональных властей поступило 256 официальных обращений по вопросам частичной мобилизации, а на горячую линию - свыше 9 тысяч звонков.

Мобилизуемые из Югры проходят обучение в учебных центрах Омской области, Екатеринбурга и Свердловской области (Елань). Для них, по данным властей, созданы оптимальные условия пребывания, в том числе выдается обмундирование.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября сообщил о проведении в стране частичной мобилизации. В Югре мобилизовали свыше 2,5 тысячи человек. План по мобилизационным мероприятиям в регионе выполнен.