Югорские спортсмены участвуют в состязаниях паралимпийцев в Сочи и завоевывают золотые медали

Югорские спортсмены завоевали первые золотые медали на летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые проходят в Сочи. Об этом сообщает телеграм-канал «Югра официально».

«Сургутянка Анастасия Гонтарь победила на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S10 с результатом 28:46 секунд. Ураец Антон Балтачев показал лучший результат в классе S1 на дистанции 50 метров на спине — 1:24:51 секунд», - говорится в сообщении.

От Югры на паралимпийских играх выступают спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, представители спорта слепых и спорта лиц с интеллектуальными нарушениями. Они поборются за медали в легкой атлетике, плавании, паратхэквондо и шахматах.

Всего в соревнованиях участвуют свыше 1 800 участников. Среди них спортсмены из 78 регионов России, а также Беларуси, Армении, Грузии, Сербии, Казахстана, Германии и других стран.