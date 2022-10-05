Вахтовик предстанет перед судом в ХМАО за жестокое убийство работодателя

В Югре завершилось расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Омской области. Он обвиняется в убийстве и повреждении чужого имущества, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло 25 марта в районе Унтыгейского нефтегазового месторождения. По версии следствия, между обвиняемым, работавшим водителем грузового автомобиля, и работодателем – индивидуальным предпринимателем произошел конфликт из-за взаимных претензий по обслуживанию грузового автомобиля.

«Непосредственно после конфликта, желая отомстить за причиненные обиды, обвиняемый сел за руль рабочего автомобиля КАМАЗ и совершил наезд на рядом стоявшего обидчика и его пикап. В результате происшествия потерпевший получил травмы конечностей и внутренних органов, от которых скончался спустя несколько дней в медицинском учреждении. Кроме того, автомобиль потерпевшего получил повреждения, стоимость восстановления которых более 1 миллиона рублей», - рассказали подробности в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.