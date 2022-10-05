Величину вкладов жителей «тюменской матрешки» оценили в 914 млрд рублей

Объем средств на текущих и депозитных счетах жителей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов увеличился за год на 3% и на 1 сентября 2022 года превысил 914 млрд рублей. Об этом сообщает отделение Банка России по Тюменской области.

Отмечается, что больше всего накоплений у югорчан – общая сумма вкладов составляет 452 млрд рублей. На втором месте тюменцы – у них на счетах 269 млрд, у ямальцев насчитали 193 млрд. При этом наибольший прирост сбережений за год отмечен на Ямале – 11%, в Тюменской области вклады увеличились на 8%, в Югре – снизились на 2%.

Специалисты Банка России связывают такой интерес жителей «тюменской матрешки» к вкладам из-за введенного понятия минимальной гарантированной ставки. С 1 октября банки обязаны указывать ее в договоре, а условия по вкладам раскрывать в простой и наглядной форме, преимущественно в виде таблицы.

«Банки будут указывать минимальную ставку по вкладу на первой странице договора, а также на своих сайтах и в любых точках оказания услуг. Такая ставка определяет доход, который человек точно получит, если не будет снимать деньги до конца срока вклада, вне зависимости от каких-либо других условий. Новые правила помогут вкладчику правильно оценить доходность вклада и выбрать подходящий вариант», – сообщила управляющий отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.