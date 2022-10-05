Югра принимает всероссийский форум национального единства

Югра проводит всероссийский форум национального единства, на которые приехали эксперты в сфере национального единства, общественники, представители религиозных и национальных общин. «Мы не первый раз встречаем авторов лучших инициатив по укреплению межнационального мира, представителей Дома народов России, домов национальностей со всех регионов Российской Федерации, – отметила Наталья Комарова, открывая это мероприятие. – Национально-культурные, общественные объединения – хранители добрососедских отношений, единства, передающие культурное наследие из поколения в поколение, взявшие ответственность за настоящее и будущее людей».

В рамках форума пройдет множество мероприятий практического характера, мастер-классов, стратегических сессий. Участники побывают на круглом-столе «Технологии сохранения и развития родных языков», семинаре по взаимодействии органов власти с общественными организациями по ведению государственной национальной политике. Также пройдет заседание ассамблеи народов России, комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений ОП России. Как рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, на форуме будут подведены итоги конкурса лидеров в сфере государственной национальной политики. На нем отметят лучшие муниципальные практики в этой сфере со всей России.

Организуют мероприятие правительство Югры, ассамблея народов России и ОП Югры при поддержке федерального агентства по делам национальностей, профильного комитета Госдумы и ОП РФ.