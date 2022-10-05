16+
Логотип Сиапресс
USD  58,7913   EUR  56,1725  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В ХМАО скончался пациент с ковидом

241 новый случай коронавируса выявили в Югре за сутки

В ХМАО скончался пациент с ковидом
Фото: unsplash.com

241 новый случай коронавирусной инфекцией выявили в 19 муниципалитетах Югры за последние сутки. Из них 73 – в Сургуте, 29 – Ханты-Мансийске, 24 – Нефтеюганске, 15 – Лангепасе.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 234, бессимптомно — 2, пневмония — 5», – отметили в окружном оперативном штабе.

Всего коронавирусом в Югре болеют 3 873 человека. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 244 459. Выздоровели за весь период 238 008 человек. Скончалось 2 578 пациентов.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 10:54, просмотров: 123, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте продолжают строительство объектов инженерной инфраструктуры для НТЦ 640
  2. Семейную пару из Когалыма осудят за сокрытие второго гражданства 536
  3. Сургутянин 20 дней подряд переводил аферистам деньги, а те попросили выразить им благодарность 512
  4. Как бронировать сотрудника от частичной мобилизации? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 504
  5. За чистотой сургутских дорог зимой будут следить восемь подрядчиков 498
  6. ​Если покупать квартиру, то только у «Сибпромстроя». Объясняем, почему 488
  7. ​Свыше 200 тысяч мобилизованных прибыли в ВС РФ, сообщил Шойгу 437
  8. Югорчанин сымитировал кражу со взломом, чтобы расплатиться за долги 427
  9. Сургутские врачи спасли ногу пациента от ампутации из-за тромбов 371
  10. H&M приступил к закрытию магазинов в России, в том числе в Югре 358
  1. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 8052
  2. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 5100
  3. Югра выполнила план по мобилизации 2310
  4. ​300 югорцев 2265
  5. Депутаты Думы Сургута приняли досрочную отставку Надежды Краснояровой 1901
  6. «Мы должны заниматься не просто импортозамещением, но созданием новых рынков и технологий. У Югры для этого есть всё» 1899
  7. «Горизонт планирования в России уменьшился до 10 минут». Как россияне горько шутят о происходящем 1873
  8. В следующем году капитальному ремонту в Сургуте подлежат три дороги 1836
  9. Покупать или продавать квартиру во время частичной мобилизации? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1697
  10. За разбирательством в деле с запертой в автобусе школьницей из Сургута следит глава СКР 1695
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 27466
  2. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 11866
  3. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 8828
  4. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 8052
  5. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 7910
  6. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 6570
  7. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 5607
  8. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 5557
  9. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 5100
  10. Два одиночных пикета против мобилизации прошли в Сургуте 4561

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика