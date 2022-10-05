241 новый случай коронавируса выявили в Югре за сутки

241 новый случай коронавирусной инфекцией выявили в 19 муниципалитетах Югры за последние сутки. Из них 73 – в Сургуте, 29 – Ханты-Мансийске, 24 – Нефтеюганске, 15 – Лангепасе.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 234, бессимптомно — 2, пневмония — 5», – отметили в окружном оперативном штабе.

Всего коронавирусом в Югре болеют 3 873 человека. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 244 459. Выздоровели за весь период 238 008 человек. Скончалось 2 578 пациентов.