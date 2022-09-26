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Пожарные Югры спасли трех человек за неделю

В ХМАО ликвидировали 35 пожаров за неделю

Пожарные Югры спасли трех человек за неделю
Фото: unsplash.com

За прошедшую неделю в Югре пожарные потушили 35 пожаров. Общая сумма возможного ущерба могла составить более 85 миллионов рублей, однако огнеборцам удалось сохранить имущество граждан.

«Объектами возгораний в большинстве случаев стали строения (28), в числе которых жилые дома (7), дачи (4), бани (7), гаражи (6) и транспортные средства (6). Спасено три человека, погиб один человек», - сообщили в пресс-службе МЧС России по ХМАО-Югре.

В ведомстве отмечают, что основные причины пожаров ‒ нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов и неосторожность граждан.


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Сегодня в 09:41, просмотров: 120, комментариев: 0
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