597 новых случаев ковида выявили в ХМАО за сутки

597 новых случаев коронавирусной инфекцией выявили в 21 муниципалитете ХМАО за последние сутки. Из них 204 – в Сургуте, 93 – Ханты-Мансийске, 63 – Нефтеюганске, 30 – Нижневартовске.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 592, пневмония — 2, бессимптомно — 3», – отметили в окружном оперативном штабе.

Всего коронавирусом в Югре болеют 7 813 человек. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 240 942. Выздоровели за весь период 230 559 человек. Скончалось 2 570 пациентов.