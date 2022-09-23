25% работодателей недовольны больничными своих подчиненных

Только 20% югорчан всегда уходят на больничный и лечатся дома. Остальные опрошенные редко или стараются совсем его не брать из-за удаленной работы и производственной необходимости. Об этом следует из результатов исследования сервиса «Зарплата.ру».

«Если сотрудник болеет и остается дома, то 40% всегда работают удаленно, иногда – 37%. Согласно ответам респондентов, 39% работодателей относится к больничным подчиненных с пониманием, даже если сотруднику необходим больничный при легком течении болезни, 36% ориентируется на тяжесть заболевания, при легком течении болезни предлагает удобные и возможные форматы работы, а 25% не поощряет больничные, зачастую выражает недовольство. Из-за этого 33% опрошенных сталкивались с предвзятым отношением со стороны руководства к себе из-за больничных», – говорится в сообщении.

Причины, по которым сотрудники не уходят на больничный:

необходимость работать из дома во время болезни – 35%,

производственная необходимость и другие обстоятельства – 20%,

переживания из-за снижения доходов – 14%,

удаленная работа или фриланс – 12%,

боязнь возникновения проблем с руководством, начальство не поощряет больничные – 10%,

неофициальное трудоустройство, нет больничных – 9%.

Однако, 45% респондентов отметили, что после пандемии стараются ограничивать контакты при симптомах простуды. А у 26% югорчан не изменилось отношение к больничным и собственному здоровью. Они не считают, что при любой простуде необходимы ограничения.

Напоминаем, что в Югре третьи сутки растет число погибших от коронавирусной инфекции.