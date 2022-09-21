Губернатор Югры провела встречу с жителями Кондинского района

Наталья Комарова продолжает виртуальный «тур» по муниципалитетам Югры. Очередным пунктом работы губернатора с людьми на местах стал Кондинский район. Как принято по новому формату проведения эфиров, принять участие можно было в двух режимах – онлайн в социальных сетях и оффлайн в дворце культуры и искусств «Конда» в Междуреченском. Там за час до начала эфира работали местные чиновники вместе с главой Андреем Мухиным – люди могли свободно приходить и задавать интересующие проблемы. Далее, если ответы их не удовлетворяли или не были найдены, можно было взять слово в большом зале ДК и обратиться напрямую к губернатору – с ее помощью и поручениями некоторые вопросы традиционно решаются быстрее.

Как и в любом другом муниципальном районе, для которых характерна большая территория, требующая ухода и поддержки, важными темами разговора Натальи Комаровой с кондинцами стали дороги, стихийные свалки и уборка территорий. Именно эти направления вызывают наибольший отклик в социальных сетях, сообщил Центр управления регионом. Непосредственно во время эфира житель Междуреченского Николай Семенов задал вопрос о ремонте дороги и канализационного колодца у Школьного переулка. По словам Андрея Мухина, с колодцем специалисты разберутся в ближайшие дни, а дорогу отремонтируют в 2023 году.

Один из способов получить недорогую энергию для небольших поселений – газ, поэтому тема идущей в Югре социальной догазификации была затронута в ходе встречи. Наталья Комарова рассказала, что договорилась с председателем правления Газпрома Алексеем Миллером о включении Кондинского района (и других муниципалитетов) в региональную программу газоснабжения. «Речь идет о сетевом и сжиженном газе. Какой из них максимально приемлем, будет зависеть от размера платежей», – подчеркнула глава региона.

Наталья Комарова, отвечая на вопросы жителей района, также заверила их, что созданный недавно департамент пространственного развития поможет местным поселениям в выработке архитектурных решений: «Не во всех муниципальных образованиях имеются специалисты необходимого уровня для принятия эффективных решений и грамотной градостроительной политики. Департамент будет сопровождать вашу работу в этом направлении».

Кондинский район стал одной из точек, где этим летом отдыхали дети из Макеевки. Наталья Комарова поблагодарила лагерь в Междуреченском за работу, и указала на то, что этот опыт подталкивает регион и дальше инвестировать в развитие инфраструктуры детского отдых в разных муниципалитетах.

Губернатору презентовали бизнес, который смог пройти модернизацию благодаря окружным мерам поддержки – а именно, увеличением с 300 до 500 тысяч субсидии на покупку оборудования. Это позволило Елене Степановой улучшить линейку продукции в своей пекарне, что дает рабочие места, налоги и высококачественную продукцию для местных жителей. Довольны все.

Также в ходе встречи обсудили проект по созданию нового высокотехнологичного животноводческого комплекса с внедрением работотехники на базе фермерского хозяйства Федора Чуриловича. Ожидается, что он откроется 9 октября. «Важно сопровождать этот и другие инфраструктурные, инвестиционные проекты, которые размещаются, планируются к реализации в районе, потому что это вклад в развитие экономики, это рабочие места, это повышение качества жизни людей», – отметила Наталья Комарова.

Ни один разговор с жителями не может обойтись без темы благоустройства – она сейчас является одной из центральных в каждом муниципалитете. Благодаря системе инициативного бюджетирования жители Междуреченского реализуют проект «Безопасный маршрут» – комфортный и освещенный тротуар к детсаду «Красная шапочка». Также завершено благоустройство дворов на улице Кедровой (тут помог нацпроект «Формирование комфортной городской среды») – там появились новые скамейки, тренажеры, освещение, игровые и детские площадки. «Видим, что механизмы по благоустройству общественных территорий востребованы, в них участвуют жители. Энергии у жителей Кондинского района хватает, добавьте к этому профессионализм и знания, чтобы достигать поставленных целей», – похвалила земляков губернатор.

Подводя итоги, Наталья Комарова обратилась и к жителям района, и к коллегам-управленцам разного уровня с призывом взаимодействовать и отвечать на вопросы: «Сигналы, запросы граждан – это и есть поручения, над которыми мы должны работать. Сами по себе поручения – это не новое направление работы или дополнительная работа для специалиста. Это способ и возможность одну и ту же цель достигнуть за более короткое время с лучшим качеством. По сути, они формируют повестку публичной части нашей работы, за что мы с вами отвечаем. Продолжаем работать в интересах югорчан, жителей Кондинского района».