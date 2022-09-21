16+
Логотип Сиапресс
USD  60,8685   EUR  60,2110  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Фотовыставка «Сердце Югры» приедет в павильон «Космос» в ВДНХ

Выставка «Сердце Югры» откроется в Москве

​Фотовыставка «Сердце Югры» приедет в павильон «Космос» в ВДНХ
Фото admhmao.ru

Фотовыставка «Сердце Югры» 27 сентября откроется в павильоне «Космос» московского ВДНХ. Ее открытие приурочено к подведению итогов соглашения по развитию туризма между Югрой, Москвой и компанией ЛУКОЙЛ, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики автономного округа. Проект также приурочен к Году культурного наследия народов России и председательству нашей страны в Арктическом Совете в 2021-2023 годах.

«Сердце Югры» – это 40 фотопанно с портретами, образами и символами региона. Его автор – известный фотограф Олег Зотов. Он ездил по разным точкам Югры и фиксировал людей, явления и пейзажи, которые потом собрал в большой проект. В его кадрах запечатлены Приполярный Урал, гора Нер-Ойка, реки Иртышь и Обь, водопады и озера, штольни с горным хрусталем, портреты ханты и манси.

К выставке также будут приурочены мероприятия, которые прорекламируют Югру жителям и гостям столицы, а посетители «Сердца Югры» смогут выиграть путешествие в автономный округ.

Ранее выставка «Сердце Югры» экспонировалась в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга и стала одним из важных культурных событий Петербургского международного экономического форума.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 19:06, просмотров: 180, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 24009
  2. Россияне могут покидать место жительства при мобилизации, если не получили повестку 1405
  3. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 1390
  4. ​В России отменили презумпцию «коммунальной» невиновности. Теперь должники все 639
  5. В Югре за сутки скончался пациент с ковидом 499
  6. В Сургуте ожидается усиление ветра 472
  7. Сургутяне могут найти работу на Ярмарке вакансий 22 сентября 414
  8. В Сургуте приступили к установке новых ограждений на улице Ленина 383
  9. В Сургуте продлят две субсидии для детей с инвалидностью и малоимущих семей 353
  10. ​Набережная на Сайме осталась без причала и лодок. Как это случилось 328
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 24009
  2. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 2701
  3. В Сургуте построят причал и бухту для яхт 1537
  4. Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 сентября? // АФИША 1478
  5. Сургутские собственники завышают цену своих квартир — наценки доходят до миллиона 1465
  6. ​«Провинциальная вторичность»: Артемию Лебедеву не понравился сургутский Биг-Бен 1412
  7. Россияне могут покидать место жительства при мобилизации, если не получили повестку 1405
  8. Два дачных кооператива под Сургутом проверяют на наличие сибирской язвы из-за найденных останков скота 1392
  9. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 1390
  10. В Югре разыскивают убийцу несовершеннолетней из Нягани 1380
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 24009
  2. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 7365
  3. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 4992
  4. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 4369
  5. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 4224
  6. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 3710
  7. На югорском месторождении заметили стаю волков 3073
  8. ​В Сургуте построят большую мечеть за полмиллиарда рублей 2995
  9. ​Казимир Ландграф – достойный ученик великого учителя 2889
  10. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 2701

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика