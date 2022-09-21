Выставка «Сердце Югры» откроется в Москве

Фотовыставка «Сердце Югры» 27 сентября откроется в павильоне «Космос» московского ВДНХ. Ее открытие приурочено к подведению итогов соглашения по развитию туризма между Югрой, Москвой и компанией ЛУКОЙЛ, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики автономного округа. Проект также приурочен к Году культурного наследия народов России и председательству нашей страны в Арктическом Совете в 2021-2023 годах.

«Сердце Югры» – это 40 фотопанно с портретами, образами и символами региона. Его автор – известный фотограф Олег Зотов. Он ездил по разным точкам Югры и фиксировал людей, явления и пейзажи, которые потом собрал в большой проект. В его кадрах запечатлены Приполярный Урал, гора Нер-Ойка, реки Иртышь и Обь, водопады и озера, штольни с горным хрусталем, портреты ханты и манси.

К выставке также будут приурочены мероприятия, которые прорекламируют Югру жителям и гостям столицы, а посетители «Сердца Югры» смогут выиграть путешествие в автономный округ.

Ранее выставка «Сердце Югры» экспонировалась в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга и стала одним из важных культурных событий Петербургского международного экономического форума.