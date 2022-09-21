Губернатор Югры проведет смешанную онлайн- и оффлайн-встречу с лангепасцами

Продолжается серия встреч Натальи Комаровой с жителями разных городов и районов Югры. Следующий на очереди – Лангепас. Жителей этого города губернатор пригласила на смешанную онлайн- и оффлайн-встречу, которая состоится в пятницу, 23 сентября. Приглашение глава региона опубликовала в своих социальных сетях, напоминает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

«Уважаемые жители Лангепаса, приглашаю вас на встречу для обсуждения вопросов по развитию города. Большинство уже заданных в социальных сетях вопросов связано с темой жилищно-коммунального комплекса, состояния дорог, образования. В решениях на эти и другие вопросы определимся 23 сентября в 12:00 в Центре культуры «Нефтяник» (ул. Ленина, 23), – пишет Наталья Комарова. – За час до встречи откроются консультационные площадки, где можно будет задать вопросы главе Лангепаса Сергею Горобченко, сотрудникам отраслевых ведомств правительства автономного округа, администрации города».

Это введенный недавно новый формат встреч, при которых все желающие могут лично задать вопросы сначала местной администрации, затем, если это потребуется, Наталье Комаровой, а после эфира еще раз финализировать решение тех или иных проблем с муниципальными служащими.

Для тех, кто хочет участвовать в процессе онлайн, есть возможность оставить вопросы в социальных сетях Натальи Комаровой, даже если они не попадут в основную программу эфира, их в любом случае отработают специалисты Центра управления регионом и других ответственных ведомств.