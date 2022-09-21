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Югорчанин так хотел 3D принтер, что перевел деньги мошенникам

За сутки жители ХМАО перевели мошенникам порядка 400 тысяч рублей

Югорчанин так хотел 3D принтер, что перевел деньги мошенникам
фото: unsplash.com

Порядка 400 тыс. рублей югорчане перевели мошенникам за прошедшие сутки. Полицейские зарегистрировали 6 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

39-летний житель Ханты-Мансийска хотел приобрести коллекционную монету в интернете и наткнулся на мошенника. В телефонном разговоре аферист настаивал на предварительный перевод денежных средств и потерпевшей пополнил счет злоумышленника на 21350 рублей, так и не получив желаемую монету.

28-летний мужчина из Сургута обратился в полицию по факту мошенничества. Аферисты воспользовались персональными данными пострадавшего и оформили на его имя договор на займ в размере 11 тыс. рублей.

«В Нягани местный житель 1985 года рождения решил приобрести 3D принтер. Нашёл подходящий вариант в одном интернет-магазине и связался с продавцом. Обсудив все детали предстоящей сделки, собеседник убедил гражданина перейти по ссылке, где необходимо ввести данные своей банковской карты, после чего произошло списание 16 тысяч рублей. После удачной для злоумышленника сделки, тот перестал выходить на связь, а сайт оказался фишинговым», - отметили в пресс-службе ведомства.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Полиция принимает меры для задержания подозреваемых.


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Сегодня в 10:52, просмотров: 300, комментариев: 0
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