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Мошенники обокрали жителя Мегиона на 400 тысяч

Аферисты, притворившись сотрудниками банка, украли у жителя Мегиона 400 тысяч

Мошенники обокрали жителя Мегиона на 400 тысяч
Фото: pexels

42-летний житель Мегиона обратился в полицию с заявлением о том, что мошенники украли у него огромную сумму. Также, по словам мужчины, за день до кражи его мобильный банк заблокировали по неизвестной причине, а на следующий день ему с неопознанного номера позвонила женщина, которая представилась сотрудником службы безопасности банка, а в процессе разговора к мужчине на телефон начали поступать сообщения с кодами.

Заявитель отметил, на фоне у его собеседницы были слышны детские голоса, но он не предал этому особого значения. Незнакомка убедила мужчину в реальности происходящего, назвав его персональные данные. Затем аферисты порекомендовали гражданину поехать в офис банка, чтобы разблокировать доступ в мобильное приложение. Когда мужчина был уже там, ему сказали повременить с открытием доступа, а также распечатали выписки с обеих карт, согласно которым, с карт было списано около 400 тысяч рублей.

Как только мужчина вышел из банка, ему позвонила та самая женщина, с которой он общался ранее, она сообщила, что его деньги были не похищены, а находятся на хранении в ячейке. Мужчина сказал, что увидел выписки с карт и понял, что его финансы были украдены. После этого мошенница бросила трубку и перестала отвечать, а мужчина сразу же отправился в отдел полиции.

Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ.


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Сегодня в 19:56, просмотров: 164, комментариев: 0
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