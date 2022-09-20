Спасатели Центроспаса вывели двух заплутавших югорчанок из леса

19 сентября поисково-спасательный отряд Октябрьского района из учреждения «Центроспас-Югория» выезжал в район 45 километра автодороги «Нягань-Пальяново» из-за поступившего сообщения о заблудившихся в лесу двух женщинах.

Прибыв на место вызова, спасатели, используя сигнальное говорящее устройство и сотовую связь, сориентировали женщин для выхода на дорогу, откуда они и довезли женщин до их личного авто. Югорчанки не нуждались в медицинской помощи и были очень благодарны спасателям за их эффективную и оперативную работу.