В Югре мужчина зарезал домашнюю собаку

В Мегионе неизвестный мужчина зарезал домашнего пса, который находился на выгуле под присмотром хозяйки. От полученных травм животное скончалось, рассказали в группе «Типичный Мегион» во «ВКонтакте».

«Сегодня по адресу Сутормина, 16 на стороне берега пырнули домашнюю собаку. Собака была с хозяйкой, женщина выпустила её с поводка и видимо не уследила. Подбежал неизвестный и пырнул два раза в живот и шею. Кто это был – никто не видел. К сожалению, собака скончалась», – поделился очевидец произошедшего. Автор публикации также добавил, что хозяйка пса планирует писать заявление в полицию.

Сейчас ситуация находится на контроле правоохранительных органов. Они проведут проверку по факту случившегося, рассказали «Вестнику Сургутского района» в УМВД по Югре.