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За неделю трое югорчан сгорели в пожарах

Пожарные ХМАО потушили 40 пожаров за прошедшую неделю

За неделю трое югорчан сгорели в пожарах
Фото: unsplash.com

За прошедшую неделю в Югре пожарные ликвидировали 40 пожаров. Общая сумма возможного ущерба могла составить более 63 миллионов рублей, но огнеборцам удалось сохранить имущество граждан.

«Объектами возгораний в большинстве случаев стали строения (27), в числе которых жилые дома (13), дачи (5), бани (7), гаражи (1) и транспортные средства (1). Спасено два человека, погибло три», - сообщили в пресс-службе МЧС России по ХМАО-Югре.

Как отмечают в ведомстве, основные причины возникновения пожаров – нарушение правил пожарной безопасности, нарушение при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов, а также неосторожность граждан.


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Сегодня в 10:42, просмотров: 54, комментариев: 0
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