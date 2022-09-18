240 сирот в Югре стоят в очереди на жилье

В Югре до конца года всем сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выдадут квартиры. Об этом сообщили представители департамента социального развития ХМАО на заседании правительства.

«Прошу довести это поручение до практической реализации. Все дети, состоящие в очереди, до 1 января должны быть обеспечены жильем», —подчеркнула губернатор Югры Наталья Комарова.

В начале года в очереди на получение жилья состояло 989 человек. Однако на данный момент количество сократилось до 240. Жилье на эти цели будет закупаться в пгт. Белый Яр Сургутского района, Нягани, Урае, Советском и Нижневартовске.

«Мы должны полностью ликвидировать очередь на получение жилья для данной категории людей до конца этого года. Губернатор дала поручение, и это реальная задача для нас. Для того, чтобы возложенные на нас законом обязательства были реализованы, приложим все усилия. Денежные средства на эти цели выделены в полном объеме. Проблема накопления очередности может быть вызвана просчетами на уровне местного самоуправления», — сказала руководитель департамента Тереза Пономарева.