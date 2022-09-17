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На югорчанку оформили кредит без ее ведома

Житель Московской области оформил кредит на югорчанку без ее ведома

На югорчанку оформили кредит без ее ведома
pixabay.com

Жительница Лянтора стала потерпевшей в уголовном деле о серии дистанционных мошенничеств. По данным ОМВД России по Сургутскому району, в ноябре прошлого года женщине стали поступать звонки и смс-сообщения от микрофинансовой организации о просроченной задолженности, хотя кредит она не брала. Югорчанка обратилась в полицию.

Полицейские установили подозреваемого – им оказался 19-летний житель Московской области.

«Используя полученные незаконным путем паспортные данные граждан, несколько сим и банковских карты, оформил 14 займов в одной той же микрофинансовой организации на жителей разных регионов России на общую сумму более 200 тысяч рублей. Полученные обманным путем денежные средства он потратил на покупку дорогостоящего смартфона, автозапчастей и продуктов питания», - рассказали в пресс-службе ОМВД.

Материалы уголовного дела по статье о мошенничестве полицейские передали в суд.


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17 сентября в 16:46, просмотров: 1118, комментариев: 0
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