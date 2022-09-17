Пенсионер из Нижневартовска решил заработать на финансовой на бирже, но в итоге остался без денег

Пенсионер из Нижневартовска стал очередной жертвой виртуальных мошенников. Мужчина решил подзаработать на финансовой бирже и оставил заявку на одном из сайтов. С ним связалась женщина, который представилась сотрудницей биржи.

Она убедила пенсионера обналичить через банкомат 200 тыс. рублей и перевести их на неизвестный счет – якобы для пополнения лицевого счета. Указанная сумма отразилась в личном кабинете мужчины, что его успокоило. После этого женщина сообщила, что необходимо оформить страховку в размере 2 тыс. долларов, иначе счет может быть заблокирован.

«Вот тут горожанин насторожился, ответил отказом и потребовал вывести имеющиеся деньги со счета. Однако после его требований собеседница перестала выходит на связь, доступ в личный кабинет заявителя заблокировала и отключила свой сотовый телефон», - рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Вартовчанин обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.