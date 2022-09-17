1 055 новых заболевших коронавирусом выявили в Югре за сутки

В Югре третий день подряд регистрируется свыше тысячи новых случаев коронавируса. За минувшие сутки выявлено 1 055 новых заболевших. Из них в Сургуте – 323, Ханты-Мансийске – 141, Нижневартовске – 89, Нефтеюганске – 70. В других муниципалитетах зафиксировано от 3 до 53 новых случаев заражения.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 1047, пневмония — 7, бессимптомно — 1», - отметили в окружном оперативном штабе.

Также за сутки в Югре от коронавируса умер один пациент. Общее число жертв инфекции, по официальным данным, достигло в регионе 2 565 человек. Выздоровели за весь период 223 792 пациента.