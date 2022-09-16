Региональной безопасностью в ХМАО будет заниматься отдельный департамент

В ХМАО появился департамент региональной безопасности. Он создан на базе своего предшественника – департамента гражданской защиты населения автономного округа с передачей определенных полномочий и функций департамента внутренней политики Югры и аппарата губернатора автономного округа. Соответствующее постановление подписала глава Югры Наталья Комарова 15 сентября.

«Деятельность департамента региональной безопасности позволит централизовать функции, связанные с безопасностью, на базе одного органа власти, оперативно и комплексно решать вопросы в данной сфере. Департамент будет осуществлять взаимодействие с министерствами Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; внутренних дел; национальной гвардией», – сообщает правительство региона.

До 21 сентября будут представлены предложения по утверждению положения, структуры, предельной штатной численности, штатного расписания департамента региональной безопасности.